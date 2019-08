India declara quase dois milhões de imigrantes clandestinos

Quase dois milhões de habitantes ficaram de fora do Registo Nacional de Cidadãos do estado de Assam, no nordeste da Índia, cerca de um ano após o início do processo, foi hoje anunciado.

Esta lista pretende identificar os residentes legais e eliminar do Estado os imigrantes ilegais.

De acordo com um comunicado do Governo de Assam, citado pela agência Associated Press (AP), no total, 31,1 milhões de pessoas foram incluídas na lista, ficando de fora 1,9 milhões de pessoas, entre os quatro milhões de cidadãos que esperavam a sua inclusão no registo.