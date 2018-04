Índia recua na decisão de suspender jornalistas acusados de criar notícias falsas

Por Lusa | 04:32

A Índia recuou hoje na decisão, anunciada na véspera, de suspender as credenciais de jornalistas acusados de criarem ou difundirem notícias falsas, na sequência de duras críticas da imprensa e da oposição.

Na terça-feira, jornalistas e políticos da oposição acusaram o Governo indiano de tentar amordaçar os 'media' durante a campanha eleitoral, esperada para o próximo ano.

Vários meios de comunicação indianos relataram que o pedido inicial, anunciado na noite de segunda-feira, para suspender jornalistas acusados de criarem ou divulgarem notícias falsas, foi retirado, de acordo com as instruções do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.