Indústria do jogo é fruto proibido por Pequim no Éden tropical da China

Situado no sul da China, Hainan ambiciona ser o centro de entretenimento do país, com resorts luxuosos, praias de areia branca e marisqueiras à beira-mar, enquanto cobiça o fruto proibido por Pequim: abertura de casinos.

"A nível económico, há muitos sítios na China melhores", admite Han Zhongfei, taxista natural do nordeste chinês e radicado há três anos em Sanya, principal destino balnear de Hainan.

"Mas a vida aqui é mais saudável", diz, e acrescenta: "Há muita gente que vem a Hainan para recuperar a saúde e fica por cá".