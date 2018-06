Indústrias transformadoras representavam 10% das empresas em Portugal em 2016 - BdP

Por Lusa | 13:04

As 43 mil empresas das indústrias transformadoras existentes em 2016 em Portugal representavam 10% das empresas em Portugal e um quarto do volume de negócios das empresas não financeiras, situando-se mais de metade no Norte, divulgou hoje o BdP.

Segundo as conclusões do estudo "As indústrias transformadoras em Portugal 2012-2016 - Uma análise às empresas por nível de intensidade tecnológica", do Banco de Portugal (BdP), "a maior parte [51%] das empresas do setor tinha sede na região Norte, ainda que a sua relevância, atendendo ao volume de negócios, fosse mais elevada nas regiões Centro (37%), Norte (35%) e Alentejo (31%)".

Em 2016, os segmentos de baixa e de média-baixa tecnologia agregavam 91% das empresas e 75% do volume de negócios das indústrias transformadoras.