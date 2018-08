INE deve confirmar hoje crescimento económico de 2,3% no segundo trimestre

Por Lusa | 05:35

O Instituto Nacional de Estatística (INE) deve confirmar hoje que a economia portuguesa acelerou no segundo trimestre, com uma subida de 2,3% face ao mesmo período do ano anterior e de 0,5% em cadeia.

O INE divulga hoje o destaque das Contas Nacionais Trimestrais relativas ao segundo trimestre deste ano, depois de ter revelado, na estimativa rápida publicada em 14 de agosto, que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 2,3% em termos homólogos e 0,5% comparando com o trimestre anterior.

A confirmarem-se estes valores, o crescimento da economia no segundo trimestre ficará acima dos aumentos de 2,1% em termos homólogos e 0,4% em cadeia registados no primeiro trimestre do ano.