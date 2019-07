Inés, a cabreira da esperança para um mundo em agonia na Europa

Inés Luengo é cabreira, a última mulher que cuida de um rebanho de cabras de raça no noroeste ibérico, uma área ameaçada pelo despovoamento onde esta jovem se tornou num exemplo que abre uma porta à esperança.

Inés é jovem e ágil. Trepa com rapidez entre as rochas que formam as arribas do Douro seguindo o seu rebanho, um dos últimos do "Agrupamento das Mesetas", cabras originárias desta região compartilhada entre Espanha e Portugal e catalogada como Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica.

A reserva compreende 87 municípios de Trás-os-Montes, em Portugal, e das regiões espanholas de Zamora e Salamanca e concentra 17 raças autóctones, na sua maioria em perigo de extinção.