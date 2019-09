Inês Campos estreia em Gaia nova peça sobre "ser só um e querer ser tantos"

A peça "Coexistimos", criada por Inês Campos, estreia-se na sexta-feira no Armazém 22, em Vila Nova de Gaia, e é uma "colagem de metáforas sobre o desafio de ser só um e querer ser tantos", segundo a apresentação da obra.

O espetáculo divide-se em "11 quadros", para cruzar linguagens e situações em torno do conceito de existência e identidade, pode ler-se na apresentação. Será apresentado pelas 21:00 de sexta-feira, 19:00 de sábado e 17:00 de domingo.

Inês Campos assume a conceção e interpretação desta produção da Eira, assente em várias residências artísticas, do Teatro do Campo Alegre à Högskolan For Scen Och Musik, em Gotemburgo.