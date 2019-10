Inês Sousa Real eleita líder do grupo parlamentar do PAN

A deputada Inês Sousa Real foi eleita, "por unanimidade", líder do grupo parlamentar do PAN, partido que passou de um para quatro mandatos nas últimas legislativas, avançou hoje à Lusa fonte oficial do partido.

"A líder do grupo parlamentar do PAN será Inês Sousa Real", antiga provedora dos Animais de Lisboa e candidata à presidência da Câmara Municipal da capital nas últimas autárquicas, adiantou a fonte.

O grupo parlamentar do PAN, constituído pelos deputados André Silva, Inês Sousa Real, Bebiana Cunha e Cristina Rodrigues, "fez uma eleição" para a liderança da bancada, e a candidatura da jurista "foi aceite por unanimidade".