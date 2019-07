Inflação na China cresce 2,7% em junho impulsionada por alimentos

A inflação na China cresceu 2,7% em junho, em termos homólogos, impulsionada pelo preço dos alimentos, em parte devido à peste suína que afeta o país, segundo dados hoje divulgados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas.

Os preços dos alimentos subiram, em média, 8,3%, detalharam as autoridades, destacando as frutas frescas (aumento homólogo de 42,7%), devido em parte do "clima extremo" e a carne de porco (subiu 21,1%).

Mais de um milhão de suínos foram abatidos desde que o primeiro caso de peste foi registado em agosto passado, segundo o Ministério chinês da Agricultura.