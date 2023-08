Uma dita ‘influencer’, demonstrando até que ponto o absurdo e a insensibilidade podem instalar-se no mundo digital, anunciou que a melhor maneira de lidar com uma birra da filha, com apenas três anos de idade, foi mergulhá-la na água fria da piscina para se acalmar.



Os termos em que anunciou a sua experiência escandalizaram o público a que teve acesso e configuraram um comportamento autoritário e ameaçador para vida e tranquilidade de uma criança, que está sujeita à dureza da opção maternal.









