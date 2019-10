Influência do Homem nas alterações climáticas posta em causa por climatologista

As alterações climáticas e o aquecimento global podem ser menos prejudiciais e rápidas do que o anunciado e a intervenção humana teve e terá pouca relevância, admite a climatologista norte-americana Judith Curry num livro hoje publicado.

Climatologista com 40 anos de investigação e experiência, vários prémios internacionais e colaboração com a NASA, Judith Curry já fez parte do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla original) mas vê hoje o organismo da ONU com desconfiança e diz que hoje uma hipótese (aquecimento global causado pelo homem) passou a teoria dominante, proibindo outras hipóteses e prejudicando a investigação.

"Alterações climáticas, o que sabemos, o que não sabemos" é o nome do livro, a partir de hoje à venda em edição bilingue e em todo o país pela mão da editora "Guerra e Paz". E na imprevisibilidade do clima o que não sabemos é infinitamente maior, diz a escritora.