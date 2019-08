Infrações detetadas em greves da Ryanair em 2018 deram origem a três participações crime - ACT

A Autoridade para as Condições do Trabalho quer garantir "de forma inequívoca" o cumprimento da legislação nacional pela Ryanair e refere que as infrações detetadas na greve de 2018 deram origem a três participações crime junto do Ministério Público.

Em declarações à Lusa, a subinspetora-geral da ACT, Fernanda Campos, precisou que a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) tem estado nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro desde o primeiro dia de greve dos tripulantes de cabine da Ryanair e que vai manter-se no terreno até ao último dia previsto para esta paralisação, 25 de agosto.

"Os processos [inspetivos] estão a decorrer, está a decorrer recolha de indícios, a audição dos trabalhadores e análise dos documentos que nos foram fornecidos", precisou a responsável sublinhando que a ACT está atenta "quer aos motivos subjacentes à convocação desta greve, quer a eventuais violações do direito à greve".