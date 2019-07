Infraestruturas da petrolífera colombiana Ecopetrol atacadas por homens armados

A empresa petrolífera estatal colombiana Ecopetrol informou no sábado à noite que sofreu quatro ataques de homens armados contra a infraestrutura do gasoduto Caño Limón-Coveñas e Campo Tibú, ambos no nordeste do país.

O ataque ocorreu em Campo Tibú, localizado na área rural do município de Tibú, no departamento Norte de Santander, perto da fronteira com a Venezuela.

"Grupos fora da lei ativaram explosivos na planta de injeção de água e num poço" nas aldeias Socuavó e Palmeras, respectivamente, informou a empresa em comunicado.