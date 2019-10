Infraestruturas justificam levantamentos adicionais do fundo petrolífero timorense - PM

Despesas com estradas, equipamentos e instalações representam o "grosso" do levantamento que o Governo timorense vai fazer em 2020 acima do valor de 3% do Rendimento Sustentável Estimado do Fundo de Petróleo, explica o executivo.

"É fundamental prosseguir com os projetos de alargamento e recuperação da rede nacional de estradas, bem como de distribuição de água potável e de eletricidade em todo o território nacional", refere o primeiro-ministro Taur Matan Ruak num dos documentos que acompanha a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2020.

A justificação da transferência em 2020 de um valor do Fundo Petrolífero (FP) acima do Rendimento Sustentável Estimado (SER) é feita numa carta sobre essa matéria do primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, para o presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé Amaral.