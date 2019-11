Iniciativa do BNA foi o "gatilho provável" para depreciação do kwanza -- Economist

A consultora Economist Intelligence Unit considerou que a decisão do Banco Nacional de Angola (BNA) de retirar o limite de 2% à variação do kwanza foi o "gatilho provável" da forte depreciação da moeda em outubro.

"A retirada do limite de 2%, que terá acontecido no princípio de setembro, foi o gatilho provável para a repentina depreciação do kwanza, e não um aumento da procura de importações nas vésperas do natal nem uma falta de dólares devido ao combate às atividades criminosas", escrevem os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist.

Numa nota sobre a recente depreciação do kwanza em mais de 30% desde o início do ano, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas assumem estar surpreendidos com a manutenção da taxa de juro de referência na última reunião do comité de política monetária (CPM) do BNA, já que contribui, argumentam, para aumentar a pressão sobre os preços.