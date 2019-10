Iniciativa Liberal vai votar contra Programa de Governo

O deputado eleito do Iniciativa Liberal vai votar contra o Programa de Governo, e revela que as suas primeiras propostas serão de desagravamento fiscal perante um parlamento onde se quer sentar ao meio, "o mais longe dos extremos possível".

"Já sabemos o que é que o Partido Socialista vai querer fazer, não vai divergir daquilo que foi o seu programa de campanha. A Iniciativa Liberal vai ser sempre uma oposição clara e firme ao socialismo em Portugal, e entenda-se socialismo por todas as medidas que aumentem o poder do Estado e diminuam o poder das pessoas. Como sabemos que o programa do PS vai nesse sentido, não me refugio na resposta protocolar, dou já a resposta: vamos votar contra o programa de Governo", anuncia João Cotrim de Figueiredo.

Em entrevista à agência Lusa, Cotrim de Figueiredo revela também que se quer sentar "o mais longe dos extremos possível" no plenário da Assembleia da República, ou seja, sentando-se a meio do hemiciclo, referindo que o seu partido, fundado em 2017, tem um "agnosticismo" relativamente à divisão esquerda-direita, que remonta à Revolução Francesa.