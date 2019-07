Inquérito/CGD: Banco de Portugal usa independência para evitar escrutínio público - relatório preliminar

O relatório preliminar da comissão de inquérito à CGD considera que o Banco de Portugal usa a sua independência para evitar o escrutínio e que, apesar das melhorias na regulação bancária, é questionável se algo de "verdadeiramente relevante" mudou no supervisor.

"As reformas, nacionais e europeias, da supervisão, após a crise, indicam que algo mudou na forma como esta é realizada. Mas, infelizmente, é legítimo duvidar que algo, verdadeiramente relevante, tenha mudado na instituição que a realiza", lê-se no projeto de relatório da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da CGD e Gestão do Banco, hoje conhecido.

O documento da autoria do deputado relator João Almeida (CDS-PP) considera que a confiança pública é um valor essencial para a estabilidade financeira e que essa "depende do conhecimento e reconhecimento da atuação da supervisão do sistema".