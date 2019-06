Inquérito/CGD: Cabral dos Santos diz que queda do grupo Fino se deveu ao investimento no BCP

O ex-diretor de grandes empresas da Caixa Geral de Depósitos (CGD) José Pedro Cabral dos Santos defendeu hoje que a queda da Investifino, grupo empresarial de Manuel Fino, se deveu ao investimento no BCP.

"Apesar da grande consideração pessoal que tenho relativamente às pessoas da família do senhor Manuel Fino, ao contrário do que disse o senhor José Fino [filho de Manuel Fino] sobre as causas da situação em que o grupo ficou, a causa, para mim [...] foi o grupo ter investido no BCP", disse hoje José Pedro Cabral dos Santos no parlamento.

O ex-diretor de grandes empresas do banco público falava hoje na sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD.