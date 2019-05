Inquérito/CGD: Celeste Cardona diz que contas das sociedades de Berardo foram confirmadas

A ex-administradora da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Celeste Cardona disse hoje que nos momentos da concessão de crédito às sociedades ligadas a Joe Berardo, as contas das mesmas foram confirmadas.

"Foram (...) sendo procuradas soluções ao que o risco colocava. O parecer [de risco] não era desfavorável, tinha recomendações. Recordo que foi necessário confirmar contas da Metalgest e da Fundação Berardo", disse Celeste Cardona na sua audição na comissão de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.

Em resposta ao deputado do PCP Duarte Alves, a administradora do banco público entre 2004 e 2008 referiu ainda que foi dito nas reuniões que o empresário "tinha tido ganhos extraordinários no mercado financeiro e que era detentor de um património significativo".