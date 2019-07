Chumbada proposta do PSD sobre indícios de gestão danosa à Caixa Geral de Depósitos

A comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) chumbou esta quarta-feira a proposta do PSD para incluir no relatório final a ideia de indícios de práticas de gestão danosa no banco público.

A proposta do PSD, que pretendia ver no relatório final que nos trabalhos foi apurado que não só a CGD não foi gerida de forma sã e prudente como pode "indiciar práticas de gestão danosa", contou com oito votos a favor de PSD e CDS-PP, oito contra de PS e PCP e uma abstenção do BE.

Com os votos empatados (a votação é uninominal, por deputado) a votação foi repetida e mantendo-se o empate foi chumbada.