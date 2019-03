Inquérito/CGD: "Houve falhas em relação a alguns aspetos da supervisão" - Constâncio

Por Lusa | 20:01

O ex-governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio admitiu hoje que "houve falhas em relação a alguns aspetos da supervisão" a propósito da auditoria que revelou créditos com elevadas perdas para a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"Não sinto que tudo correu mal, mas sinto que houve falhas em relação a alguns aspetos da supervisão", disse Constâncio em resposta ao deputado do PSD Duarte Marques, na comissão parlamentar de inquérito à CGD, na Assembleia da República, em Lisboa.

Para aquele que foi também vice-presidente do Banco Central Europeu, entre 2010 e 2018, é hoje do "conhecimento geral que houve falhas de supervisão no período anterior à crise". Isso do "ponto de vista institucional", acrescentou.