Inquérito/CGD: José Berardo enviou carta a Santos Ferreira a pedir crédito de 350 ME - ex diretor

O ex-diretor da CGD José Pedro Cabral dos Santos afirma que José Berardo enviou uma carta dirigida a Carlos Santos Ferreira, ex presidente do banco, a solicitar a abertura do crédito de 350 milhões de euros para comprar ações.

De acordo com o ex-diretor de grandes empresas da CGD José Pedro Cabral dos Santos, a Fundação José Berardo enviou uma carta dirigida a Carlos Santos Ferreira, assinada pelo empresário, datada de 10 de novembro de 2006, em que solicitava a "concessão de linha de crédito" de 350 milhões de euros, com "a finalidade do financiamento" a ser a compra de "ações do BCP e de outras ações pertencentes ao PSI 20".

José Pedro Cabral dos Santos revelou o conteúdo da carta na sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, tendo a missiva sido despachada para Cabral dos Santos através do vice-presidente da CGD Maldonado Gonelha no dia 07 de dezembro de 2006.