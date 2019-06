Marcelo recusa "imiscuir-se" no trabalho do parlamento no caso do inquérito à CGD

O Presidente da República disse este sábado, em Santarém, que tem acompanhado as declarações do ex-governador do Banco de Portugal sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos, mas recusou comentar um processo que está a ser apreciado no parlamento.



"Nunca comento o que está a ser apreciado no parlamento e, uma vez que a comissão parlamentar de inquérito continua, ainda tem um mês e tal de trabalho, eu entendo que o Presidente da República não se deve pronunciar sobre o que é o trabalho de uma comissão parlamentar de inquérito", declarou.





Falando durante uma visita à Feira Nacional da Agricultura, que inaugurou este sábado em Santarém, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que "tudo o que seja o Presidente da República a imiscuir-se na vida do parlamento não é bom".Para Marcelo Rebelo de Sousa, é preciso "respeitar o que é o espaço próprio do parlamento, que cumpre uma missão muito importante, que é de fiscalizar aquilo que sucede, no caso vertente o que sucedeu na gestão de um banco público".O ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, reafirmou sexta-feira, na RTP, que não mentiu nem omitiu informações no parlamento e adiantou que não foi questionado sobre a autorização dada ao reforço da Fundação Berardo na Caixa Geral de Depósitos (CGD).Constâncio afirmou que "o assunto da não objeção à participação qualificada [superior a 5% e inferior a 10% do capital do BCP] não apareceu durante a audição".As declarações surgiram na sequência de notícias de que teria omitido informações à Assembleia da República e que teria participado, enquanto membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal, na autorização de uma operação de crédito concedida pela Caixa Geral de Depósitos ao Grupo Berardo.Na entrevista à RTP, Vítor Constâncio repetiu, várias vezes, que "a operação de crédito não tinha de ser sujeita a autorização do Banco de Portugal" e "já estava concedida há meses".