Inquérito/CGD: "Não fiz a soma" das participações no BCP financiadas pela CGD - Constâncio

Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), disse hoje no parlamento que não fez a soma das participações de empresas no BCP financiadas por créditos da Caixa Geral de Depósitos.

"Não fiz a soma", respondeu Vítor Constâncio à deputada do BE Mariana Mortágua durante a sua segunda audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD).

"No espaço de um mês e meio a dois meses, quatro grupos privados estão a comprar ações do BCP com empréstimos da Caixa", revelou Mariana Mortágua, acrescentando que a exposição da CGD ao BCP atingiria, de forma indireta, 8%.