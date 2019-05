Inquérito/CGD: Transferências para a sucursal de Espanha eram "normais" - ex-administrador

O ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Rodolfo Lavrador disse hoje no parlamento que as transferências para a sucursal da CGD em Espanha eram "absolutamente normais".

"Essas operações são absolutamente normais, absolutamente correntes no sistema bancário", afirmou Rodolfo Lavrador, administrador da CGD entre 2008 e 2013, na sua audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público, na Assembleia da República, em Lisboa.

Em resposta à deputada do CDS-PP Cecília Meireles, Rodolfo Lavrador adiantou que se tratava de "operações internas devidamente autorizadas pelos órgãos competentes", "absolutamente neutras do ponto de vista do balanço" e com o objetivo de proporcionar uma "melhor gestão e melhor aproveitamento de capital da Caixa".