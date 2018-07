Inquérito/Energia: CAE que deram origem aos CMEC da EDP são do governo Guterres - Mira Amaral

Por Lusa | 18:57

O antigo ministro da Energia Mira Amaral afirmou hoje que os CAE que deram origem aos CMEC pagos à EDP são "do engenheiro Guterres", defendendo que estes deviam ter sido ajustados antes da privatização da empresa liderada por António Mexia.

Em audição na comissão parlamentar de inquérito às rendas da energia, Mira Amaral precisou que criou os custos de aquisição de energia (CAE) das Centrais do Pego e da Tapada do Outeiro com o objetivo de "atrair investimento privado para a produção de eletricidade", mas os CAE posteriores - à EDP - são do Governo liderado por António Guterres.

"Não fui eu que dei os CAE à EDP que deram origem aos CMEC [Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual] à EDP. São do [governo do] engenheiro Guterres", afirmou Mira Amaral, referindo as declarações do especialista em Energia Pedro Sampaio Nunes na semana passada, que lhe imputava a paternidade dos CAE.