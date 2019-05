Inquérito/Energia: Capítulo sobre a extensão do domínio hídrico excluído do relatório final

O capítulo dois, sobre a extensão do domínio hídrico à EDP, vai desaparecer do relatório final da comissão parlamentar de inquérito às rendas excessivas aos produtores de eletricidade, deixando de existir referência a este processo, um dos mais debatidos nas audições.

O corpo do capítulo dois - que antecede a votação das respetivas conclusões e recomendações, que já não chegou a acontecer - foi chumbado (e, por isso, excluído), com os votos contra do PSD e a abstenção do PS e do CDS-PP.

O capítulo relativo à "extensão sem concurso do uso do Domínio Público Hídrico a favor da EDP e metodologia do cálculo da compensação a pagar ao sistema elétrico nacional" contou com os votos favoráveis apenas do BE, PCP e PEV.