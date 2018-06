Inspeção manda encerrar aterro de resíduos industriais em Felgueiras

Por Lusa | 14:48

Uma inspeção determinou o encerramento imediato do aterro de resíduos da indústria de calçado, em Felgueiras, por incumprimento de normas ambientais, informou hoje o presidente da câmara.

Nuno Fonseca explicou que a ação da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) decorreu no final da semana passada (quinta-feira e sexta-feira), tendo sido detetadas "várias anomalias" no funcionamento do equipamento situado há várias décadas na localidade de Sendim.

A informação do chefe do executivo ocorreu no período antes da ordem do dia da reunião do executivo.