Instagram elimina fotografias de cozido galego por "violência gráfica"

Richard Barreira não escondeu a sua indignação quando percebeu que o Instagram tinha removido as imagens de um típico almoço de domingo galego que partilhou com os seus seguidores na referida rede social. "Meu deus, como isto está", escreveu o homem, no relato que fez do episódio.

Segundo o próprio, o Instagram apagou as imagens do cozido galego, prato típico da Galiza semelhante ao cozido à portuguesa, por a publicação "violar as normas comunitárias". A rede social explicou então que as imagens tinham sido relacionadas com conteúdo com "violência gráfica - linguagem que incita ao ódio, violência e bullying -, nudez e atividade sexual".





"São fotos de um cozido", exclamou Richard, que acusou o Instagram de "censura". No texto, o comensal apelou ainda às autoridades locais que "tomem medidas contra o atropelo" à cultura galega.



Mais tarde, o Instagram recuou na decisão e permitiu que Richard publicasse novamente as fotografias.