Instituições de justiça de Moçambique de portas abertas na semana da legalidade

Por Lusa | 05:47

As instituições de justiça moçambicanas vão estar de portas abertas e disponíveis para manter audiências com quem as peça, no âmbito da Semana da Legalidade que o Ministério da Justiça lança hoje, em Maputo.

O dia de portas abertas será na quarta-feira, integrando um programa com o título "Por um Sistema de Justiça Efetivo e Moderno", que inclui outras atividades e decorre até 05 de novembro.

O convite ao público inclui tribunais, desde o Tribunal Supremo até outras instâncias, delegações do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, por todo o país.