Instituições portuguesas formam em Luanda mais de 650 professores angolanos

Por Lusa | 19:30

Mais de 650 professores angolanos estão a ser capacitados em Luanda pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Escola Superior Pedagógica de Setúbal no âmbito da terceira fase do Projeto de Aprendizagem para Todos (PAT), que as duas instituições portuguesas promovem desde 2016.

A informação foi transmitida hoje pelo secretário de Estado para o Ensino Técnico Profissional de Angola, Jesus Batista, quando discursava na abertura deste ciclo de formação contínua aos professores.

De acordo com o governante, a "existência de professores qualificados para o competente exercício da função docente" passa pela "aposta na sua formação, de modo a que realmente existam mudanças na sala de aula e, consequentemente, na qualidade de ensino".