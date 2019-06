Instituto de Engenharia de Coimbra e Altice desenvolvem projetos de investigação

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) assina hoje um protocolo de colaboração científico-tecnológica na área das Tecnologias de Informação e Comunicação com o centro de inovação Altice Labs, sediado em Aveiro.

Com este acordo, "as duas entidades irão ter projetos conjuntos de formação pós-graduada e mestrados, bem como estágios em projetos de Investigação & Desenvolvimento e intercâmbio de especialistas entre as duas instituições", refere um comunicado do ISEC enviado à agência Lusa.

"A colaboração com uma das mais inovadoras unidades empresariais portuguesas não só irá contribuir para a indústria 4.0, que já se faz nos laboratórios da Altice Labs, como formar os nossos estudantes e investigadores nesse novo horizonte da transformação digital", salienta Mário Velindro, presidente daquela instituição de ensino superior, citado na nota.