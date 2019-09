Instituto de Medicinal Legal português apoia Cabo Verde na autossuficiência forense

Técnicos do Instituto de Medicina Legal português vão deslocar-se a Cabo Verde para apoiar a criação de um organismo cabo-verdiano do género, no âmbito de um protocolo entre os dois países assinado hoje na cidade da Praia.

O anúncio foi feito pela Ministra da Justiça de Portugal, Francisca Van Dunem, que está a realizar uma visita de trabalho à cidade da Praia e que participou, juntamente com a congénere cabo-verdiana, na assinatura do memorando de entendimento entre as autoridades dos dois países que prevê a assessoria técnica portuguesa na criação do futuro Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Cabo Verde.

"Para Cabo Verde, é muito importante a criação de um instituto de medicina legal. Nós temos colaborado nessa matéria", explicou a governante portuguesa, em declarações aos jornalistas.