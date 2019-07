Instituto do Sangue apela para dádiva para manter reservas estáveis no verão

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) apelou hoje para a dádiva de sangue para manter estáveis as reservas dos hospitais no verão, o período "mais crítico" do ano.

"Em média, os hospitais portugueses necessitam de 1.000 unidades de sangue e componentes sanguíneos diariamente, sendo fundamental manter a estabilidade das dádivas", afirma o instituto em comunicado.

O IPST lembra que agosto é o mês de férias da maioria dos portugueses, com muitos a deslocarem-se para fora da sua área de residência, impossibilitando a dádiva de sangue nos locais habituais.