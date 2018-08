Instituto mexicano confirma que livro maia é o mais antigo documento pré-colombiano

Por Lusa | 06:13

O Instituto Nacional de História e Antropologia do México confirmou na quinta-feira a autenticidade do livro maia "Glorier Codex", descoberto há 54 anos e considerado o mais antigo documento pré-colombiano.

De acordo com analistas, o texto pictográfico foi escrito entre os anos 1021 e 1154 (D.C.) e é mesmo o mais antigo documento da era pré-colombiana, ou seja, antes das chegada dos europeus ao continente americano.

Com este reconhecimento, o "Glorier Codex" -- do qual restam apenas 10 páginas - passa a ter uma nova denominação: Códice Maia do México.