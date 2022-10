Insultos machistas de universitários em Espanha investigados como crimes de ódio

O Ministério Público espanhol abriu uma investigação ao caso dos insultos machistas por estudantes universitários em Madrid para determinar se constituem um crime de ódio, segundo fontes judiciais citadas hoje pelos meios de comunicação de Espanha.

A investigação foi aberta na sequência de uma queixa do Movimento contra a Intolerância, que considerou estar em causa a violação de direitos e liberdades fundamentais, disseram as mesmas fontes, segundo as quais o caso está a ser investigado como possível crime de ódio e já foram iniciadas as primeiras diligências.

Um vídeo com estudantes de uma residência universitária espanhola a gritarem insultos machistas a colegas está a desencadear uma onda de reações de condenação em Espanha desde quinta-feira.