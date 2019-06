'Integração Regional' é o tema dos Encontros Anuais do Banco Africano de Desenvolvimento

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) inicia hoje os Encontros Anuais com o tema 'Integração Regional para a Prosperidade Económica de África' no rescaldo da aprovação do acordo de livre comércio e num clima de baixo crescimento económico.

"O Banco acredita fortemente que construir ligações entre os países de África é a chave para a transformação económica do continente", lê-se no comunicado que lança os Encontros Anuais, que este ano decorrem entre 11 e 14 de junho em Malabo, a capital da Guiné Equatorial.

São esperados cerca de dois mil participantes, incluindo ministros das finanças, governadores dos bancos centrais, decisores políticos, representantes da sociedade civil, líderes das organizações internacionais e industriais dos mais de 50 países que são os acionistas do banco, incluindo Portugal, que se fará representar pela secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros da Cooperação, Teresa Ribeiro.