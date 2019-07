Interditada prática balnear na praia açoriana de Porto Pim devido a contaminação

A prática balnear na praia de Porto Pim, na cidade da Horta, Faial, está interditada preventivamente desde o final do dia de quarta-feira, devido à deteção "na areia de micro-organismos que poderão pôr em causa a saúde pública".

Uma nota do executivo açoriano explica que a decisão foi tomada pela delegada de Saúde Concelhia da Ilha do Faial, em articulação com a Direção Regional dos Assuntos do Mar.

Este departamento contratou o Instituto Ricardo Jorge para recolher amostras de areia em diversos locais da praia, sendo que os resultados preliminares indicam a presença de contaminação bacteriológica em algumas zonas do areal.