Bactéria 'legionella' detetada em chuveiros de escola de Serpa

Equipamento da escola de Pias foi interditado, mas não há registo de casos de doença.

Por Lusa | 13:05

A bactéria 'legionella' foi detetada na água dos chuveiros do balneário do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, Serpa, que estão interditados, mas sem haver casos de doença registados, disse esta segunda-feira fonte da unidade de saúde pública.

A presença ambiental de colónias de bactérias do género 'legionella'" no ponto de amostragem dos chuveiros do balneário do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica de Pias, concelho de Serpa, distrito de Beja, foi detetada no dia 19 deste mês, precisou à agência Lusa a médica Felicidade Ortega, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA).

Segundo a médica da Unidade Local de Saúde Pública, a presença de bactérias foi detetada em análises regulares que a Câmara de Serpa faz para pesquisa de 'legionella' em todas as localidades do concelho e "a utilização dos chuveiros foi imediatamente interditada".