Interlaken, um pequeno paraíso situado entre dois lagos mágicos

Cidade situa-se na Suíça e deslumbra pelas paisagens montanhosas, perfeitas para desportos de inverno.

Por Ana Isabel Fonseca | 10:30

Situada entre os lagos de thun e brienz, interlaken atrai todos os anos, pela sua beleza, milhares de turistas. É desta cidade, situada na Suíça, que saem os principais passeios de visitas aos Alpes.



São precisamente as paisagens montanhosas que deslumbram quem visita esta região, perfeita para a prática de desportos de inverno, desportos aquáticos ou, apenas, para simples e tranquilos passeios. A montanha mais popular é, sem dúvida alguma, Jungfraujoch. Está situada a 3454 metros acima do nível do mar e é, por isso, conhecida como sendo o topo da Europa.



Em Interlaken cada época do ano tem o seu encanto, variando a paisagem entre o verde das árvores e o branco da neve. O centro histórico da cidade é pequeno, mas convidativo, com construções que datam do século XII.



Uma cascata com 500 metros e um hotel que parece um castelo

A cascata de Giessbach parece ter sido retirada de um verdadeiro conto de fadas. Tem 500 metros de altura e vai desembocar no lago Brienz. É lá que também se situa o hotel histórico Grand Giessbach, que mais parece um castelo e que torna a paisagem naquele local verdadeiramente fantástica. O centro histórico convida a pequenos e tranquilos passeios e permite conhecer melhor a região. Já nas montanhas situam-se alguns pequenos e interessantes vilarejos onde pode apreciar a gastronomia local.