Internacional português Antunes operado com êxito ao joelho direito

Por Lusa | 20:59

O internacional português Vitorino Antunes, futebolista do Getafe, foi operado hoje com sucesso à rutura de ligamentos no joelho direito, mas vai estar fora dos relvados durante os próximos seis meses, anunciou o clube espanhol.

O lateral de 32 anos lesionou-se na penúltima partida do Getafe para o campeonato espanhol, frente ao Valladolid, sofrendo uma rutura do ligamento cruzado anterior e uma entorse no ligamento lateral do joelho direito.

"É sempre complicado ter que ser operado e parar, mas a verdade é que desde o primeiro dia que tenho a cabeça na recuperação", afirmou Antunes, em declarações reproduzidas pela agência de notícias espanhola Efe.