Um homem caiu na linha do metro na tarde desta terça-feira na estação do Terreiro do Paço, em Lisboa. Devido ao acidente, a circulação na linha azul encontra-se interrompida.O alerta foi dado cerca das 18h40.De momento, o estado de saúde do passageiro permanece desconhecido.No local, estão operacionais do INEM, Bombeiros e PSP.Em atualização