'Rita' pediu ajuda à autarquia de Lisboa para obter casa mas esta tornou-se um pesadelo

Nodesta sexta-feira abordamos as dificuldades pelas quais milhares de famílias portuguesas passam diariamente.

Milhares de pessoas pedem ajuda por estarem mergulhadas em dívidas. Famílias inteiras que gastam praticamente todo o salário só a pagar contas. No final do mês pouco ou nada resta.





Mostramos casos dramáticos de famílias que se viram obrigadas a pedir ajuda para sobreviver. Casos reais e imagens impressionantes que denunciam as condições precárias em que vivem as famílias endividadas.

Todos os anos, 29 mil pessoas pedem ajuda. Ao contrário do que aconteceu anteriormente, o desemprego passou para a segunda maior causa de endividamento. No topo da tabela está a deterioração das condições laborais.

Para satisfazer necessidades imediatas, as famílias recorrem cada vez mais ao crédito. Para além disso, já não são só as instituições bancárias que oferecem estes serviços o que torna os empréstimos mais apetecíveis e fáceis de obter. O que também acontece, é que as famílias contraem créditos para tapar buracos criados por outros créditos.

Muitos pedem ajuda para a atribuição de habitação por parte da autarquia, no entanto, essa solução acaba muitas vezes por se tornar um verdadeiro pesadelo.



Veja a reportagem completa aqui