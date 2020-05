Investigador diz que há muitos infetados com coronavírus assintomáticos e mais casos do que os conhecidos em Portugal

Portugal pode ter muitas mais pessoas infetadas com covid-19 do que as registadas oficialmente, porque há "uma percentagem enorme de indivíduos que não desenvolve sintomas", disse o investigador Henrique Veiga-Fernandes.

Investigador principal do Laboratório de Imunofisiologia da Fundação Champalimaud, Henrique Veiga-Fernandes coordenou os esforços de diagnóstico e rastreio da covid-19 na Fundação.

No dia em que foram divulgados os resultados de testes serológicos a enfermeiros e assistentes nos hospitais de Santo António, no Porto, e Santa Maria, em Lisboa, segundo os quais o número de infetados é 10 vezes superior ao que se julgava, o investigador disse à Lusa que o que se sabe pode ser "a ponta do iceberg".