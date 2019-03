Investigadores desenvolvem técnica que substitui métodos contracetivos por joias

Ideia passa por colocar adesivos hormonais numa parte da joia que fique em contacto com a pele da mulher.

Um novo contracetivo está a ser testado por cientistas do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Os investigadores estão a desenvolver uma técnica que é administrar hormonas contracetivas através de produtos de joalharia, como brincos, relógios e anéis.

De acordo com um relatório publicado na revista médica Journal of Controlled Release, a ideia desta técnica passa por colocar adesivos hormonais numa parte da joia que fique em contacto com a pele. A parte de trás do mostrador de um relógio é um exemplo.

Segundo o jornal britânico The Independent, esta investigação está a permitir aos cientistas verificar como se pode controlar a natalidade através da nova técnica.

Mark Prausnitz, membro do trabalho e professor na Escola de Engenharia Química e Biomolecular do Instituto de Tecnologia da Geórgia, explica que "quanto mais opções de anticontracetivos existirem, maior a probabilidade de todas as necessidades das mulheres serem atendidas". Usar joias já faz parte da rotina das mulher e, por isso, "esta técnica pode facilitar o cumprimento da toma do medicamento contracetivo", disse o cientista.

A nova técnica já está a ser testada em animais. Primeiro fizeram análises em portos e depois em ratos. Os adesivos hormonais em estudo foram colocados nos animais durante 16 horas. Só foram retirados depois desse período, durante oito horas. O processo pretende imitar uma mulher a tirar as joias antes de ir dormir oito horas.

Os investigadores verificaram que os níveis das hormonas contracetivas baixaram quando os adesivos foram removidos, no entanto a corrente sanguínea manteve hormonas suficientes para garantir a contraceção.