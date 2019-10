Investigadores do Politécnico de Viseu usam cardo para criar móveis mais leves

O cardo, cuja flor é usada no fabrico do queijo, foi aproveitado por investigadores do Instituto Politécnico de Viseu para a criação de móveis mais leves, que foram levados aos certames de design e mobiliário de Milão e de Londres.

No âmbito do projeto "LIGHTWOOD -- Compósitos de madeira e poliuretano inovadores", um grupo de investigadores desenvolveu uma nova tecnologia de compósitos de madeira, que foi recentemente patenteada e que combina partículas de madeira e cardo com espuma de poliuretano.

"Andávamos a tentar desenvolver um produto que fosse leve, para permitir aos designers fazerem móveis de madeira que competissem com os plásticos", explicou hoje à agência Lusa Jorge Martins, um dos membros do projeto e docente do Departamento de Engenharia de Madeiras do Politécnico de Viseu.