Investimento Direto Estrangeiro para África subiu 6% para 40 mil milhoes em 2018 - ONU

Por Lusa | 12:00

O investimento estrangeiro em África subiu 6% no ano passado, para 40 mil milhões de dólares, com a África do Sul a recuperar o lugar de maior recetor na região subsaariana, e o Egito a liderar no continente.

"África registou um aumento de 6& nos fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), passando de 38 mil milhões de dólares em 2017 para 40 mil milhões em 2018, mas o crescimento foi concentrado apenas nalgumas economias, e a desejada mudança do perfil de IDE dominado pelos recursos naturais para uma distribuição setorial mais equilibrada foi apenas parcialmente visível", lê-se no Monitor das Tendências de Investimento das Nações Unidas.

No relatório que é hoje divulgado em Genebra pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a ONU diz que o Egito, que recebeu um aumento de 7% no IDE, de 7,4 para 7,9 mil milhões de dólares, foi o maior recipiente em África, enquanto a África do Sul conseguiu inverter a tendência de contração desde 2014 e teve uma "forte recuperação", aumentando o IDE de 1,3 mil milhões em 2017 para 7,1 mil milhões de dólares no ano passado.