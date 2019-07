Investimentos no gás em Moçambique colocam o país como potencial líder económico regional - BAD

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) defende que o novo ciclo de investimentos na exploração de gás em Moçambique coloca o país como potencial líder económico regional, mas alerta para a necessidade de "escolhas certas" e da diversificação da economia.

"Moçambique está a candidatar-se para ser um líder económico regional, especialmente como porta de entrada da África Austral. Portanto, potencialmente as escolhas certas no campo do gás, acompanhados com escolhas de diversificação económica podem criar uma das maiores histórias de sucesso no continente africano", disse diretor do BAD em Moçambique, Pietro Toigo, em entrevista à Lusa.

Para Pietro Toigo, o país deve apostar neste período, que separa os anúncios de investimentos e o início da exploração (previsto para 2024), para investir noutros setores fundamentais, com destaque para a agricultura.