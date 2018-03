IP prevê investir 30ME para reforçar segurança na linha do Douro

Por Lusa | 18:55

A Infraestruturas de Portugal vai investir cerca de 30 milhões de euros na estabilização de taludes na linha do Douro e instalar um sistema inovador de deteção de queda de blocos no troço Tua-Pocinho, divulgou hoje a empresa.

A linha do Douro foi hoje notícia pelo descarrilamento parcial de um comboio devido a um deslizamento de terras e pedras perto da estação do Ferrão, no concelho de Sabrosa. O incidente não provocou feridos e a circulação ferroviária foi interrompida entre o Peso da Régua e o Pinhão.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) disse à agência Lusa que a empresa tem efetuado um "trabalho de reforço das condições de segurança da linha do Douro" e adiantou que, para os próximos anos, "está previsto um investimento global de cerca de 30 milhões de euros".