IP3 reabre em Penacova no sentido Viseu-Coimbra

A circulação no IP3 na zona de Penacova, que estava suspensa desde sábado, foi reaberta na manhã desta terça-feira, apenas no sentido Viseu-Coimbra, disse à agência Lusa fonte da GNR.

O Itinerário Principal (IP) 3 estava cortado nos dois sentidos em Penacova desde sábado, devido à queda de terra e pedras na via.

A circulação foi reaberta esta terça-feira no sentido Viseu-Coimbra por volta das 10:00, disse à agência Lusa fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra.

No sentido Coimbra-Viseu, a circulação continua interdita entre o nó de Espinheira e o nó de Miro, salientou a mesma fonte, referindo que ainda não há previsões de quando é que a circulação será retomada nesse sentido, não sendo expectável que tal aconteça ainda esta terça-feira.

Segundo fonte da GNR de Coimbra, os automobilistas podem entrar no IP3 no nó de Souselas, saindo depois em Espinheira e, passados quatro a cinco quilómetros, regressar àquela estrada, no nó de Miro.

Os efeitos do mau tempo, que se fazem sentir desde quarta-feira, já provocaram três mortos e deixaram 144 pessoas desalojadas e outras 352 deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.600 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores.

O mau tempo, provocado pela depressão Elsa, entre quarta e sexta-feira, a que se juntou no sábado a depressão Fabien, provocou também condicionamentos na circulação rodoviária e ferroviária, bem como danos na rede elétrica, afetando a distribuição de energia a milhares de pessoas, em especial no Centro.